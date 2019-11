“Jeugdzonde” en “kwajongensstreken”: hoe de dynastie-Verreycken elke generatie wat rechtser wordt

“Het was maar een kwajongensstreek.” Zijn vader Rob Verreycken probeerde dit weekend de Hitlergroet van zijn zoon Gunnar (23) in het Fort van Breendonk, weg te zetten als een onnozel grapje. Het geflirt met extremistisch-rechtse ideologieën is een weerkerend fenomeen in het geslacht Verreycken. Opa Wim pleegde ooit een bomaanslag voor de inmiddels verboden Vlaamse Militanten Orde (VMO) en papa Rob klopte ooit PVDA-leider Kris Merckx in elkaar op de Meir in Antwerpen.