Club Brugge helemaal klaar voor Galatasaray (terwijl het bij de Turken helemaal vierkant draait)

Club Brugge stapte vanochtend op het vliegtuig voor zijn belangrijkste wedstrijd – de zoveelste al – van dit seizoen. Blijgezind want behalve de door de UEFA geschorste Ruud Vormer (die wel meereisde) en de door de club geschorste Mbaye Diagne is iedereen paraat. Dat terwijl het bij Galatasaray vierkant draait.

Er was die wedstrijd in Kiev. En die in Linz. Oók belangrijke wedstrijden, maar die van dinsdag om 18.55 uur is dat eveneens. Als het allemaal een beetje meezit en Club Brugge wint van Galatasaray en Real Madrid wint niet van PSG, dan staat op de laatste speeldag bij Club-Real zelfs nog de tweede plaats op het spel. Zou dat niet mooi zijn? Tegelijkertijd: als het misloopt voor Club, is het Europese seizoen hoogstwaarschijnlijk voorbij. Dat zou dan weer een tegenvaller zijn.

Maar eerst dus de wedstrijd van dinsdag. En de sterren staan gunstig. Galatasaray is een beetje op drift. Het verloor drie weken geleden met 6-0 in Madrid. Zo’n grote nederlaag leden de Turken in hun voorbije vijftien deelnames aan de groepsfase van de Champions League nog nooit. Vrijdag kwam er dan een nieuwe klap: 0-1-verlies tegen Basaksehir, waardoor de club van de Turkse president Erdogan over Galatasaray naar de derde plaats wipte. Galatasaray, vorig jaar nog kampioen, staat nu pas zevende in de stand. Het is jaren geleden dat het zo laag stond, zeker in deze fase van de competitie. De verklaring? Onder meer geblesseerden. Sterkhouders als ex-Standard-speler Luyindama, topschutter Falcao en diens vervanger Andone zijn zeker out. Doelman Muslera is twijfelachtig en Oranje-international Babel komt net terug uit blessure en was vrijdag zwak.

Op reserve

Club Brugge heeft vrijdag op reserve de wedstrijd tegen KV Oostende gespeeld. Uiteraard is de afwezigheid van Vormer een aderlating. Hoe was de strafschoppenhistorie in Parijs afgelopen met de aanvoerder op het veld? Mitrovic is out, maar wellicht had hij in een driemansverdediging met Mata-Mechele-Deli sowieso geen plaats gehad. Hoe raar het ook klinkt, maar de schorsing van Diagne kan nog het zuurst opbreken. Hij is een wissel als de manier van spelen moet veranderen. Maar hij maakte zich onmogelijk. Philippe Clement houdt in elk geval de druk af. “Voor Galatasaray is dit de match van alles of niets. Zij moeten winnen”, stelt de Club-trainer.