Dodentol van overstromingen in Zuid-Frankrijk loopt op naar vier

Bij de overstromingen die sinds vrijdag het zuidoosten van Frankrijk teisteren, zijn ondertussen al vier doden gevallen. Dat melden de autoriteiten zondag. Eerder was er sprake van twee dodelijke slachtoffers.

“Na uren zoeken”, ontdekten de veiligheids- en reddingsdiensten van het Franse departement Var in Tanneron twee levenloze lichamen, meldt de prefectuur. Verder werd ook een vermist voertuig van een echtpaar uit Grasse teruggevonden.

Eerder werd al twee dodelijk slachtoffers gevonden. Het eerste lichaam werd aangetroffen bij Muy, nabij de zone waar een reddingsboot kapseisde. Daar raakte een van de opvarenden vermist. Twee andere burgers en drie brandweerlui raakten er zaterdagavond wel uit het water. Een tweede lichaam is aangetroffen in de gemeente Cabasse. De persoon zat vast in een auto. Het gaat om een man, een vijftiger.

De autoriteiten spreken over regenval met een “historische” intensiteit. Volgens de Franse weerdienst viel in sommige gebieden van de Var in 24 tot 48 uur tijd het equivalent van twee tot drie maanden regen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner stelt dat het grootste risico “achter ons ligt”, maar hij benadrukte wel dat het zal blijven regenen.