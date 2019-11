Politie verbaliseert 46 automobilisten op Truiense Chaussée d’amour

Sint-Truiden - De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft in de nacht van zaterdag op zondag controles uitgevoerd in de omgeving van de Chaussée d’amour in Sint-Truiden, waar verschillende bars naast elkaar liggen.

De politie verbaliseerde maar liefst 46 bestuurders voor het overschrijden van de volle witte lijn, het rijden op verdrijvingsvakken en het rijden of stilstaan op het fietspad. De automobilisten willen naar de uitstalramen van de bars kijken terwijl ze traag voorbijrijden en sommigen keren zich gewoon om. Er waren ook snelheidscontroles: op één plaats reden 35 van de 40 gecontroleerde voertuigen te snel.

Eén automobilist zat dronken achter het stuur van zijn voertuig, en een andere persoon legde een positieve speekseltest voor drugs af. Een voertuig werd getakeld wegens niet ingeschreven en niet verzekerd. Op de Luikersteenweg werd een snelheidscontrole gehouden: van de 659 gecontroleerde voertuigen reden er 162 te snel, of een op de vier. Een laagvlieger haalde een snelheid van 135 kilometer per uur. Op de Naamsesteenweg passeerden 314 voertuigen het controlepunt en daarvan reden er 25 te snel.

Bij de snelheidscontrole op de Vliegveldlaan waren maar liefst 35 van de 40 gecontroleerde voertuigen in overtreding. De anonieme politieploeg haalde een automobilist uit het verkeer, omdat die 121 kilometer per uur haalde op een plaat waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt.