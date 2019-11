Standard-speler Paul-José Mpoku duikt op in de loges van Anderlecht voor wedstrijd van broertje Sambi Lokonga: “Eerst broers, dan pas concurrenten”

Paul-José Mpoku laat de talrijke commentaren op zijn aanwezigheid bij de contractbesprekingen met zijn broer Albert Sambi Lokonga duidelijk niet aan zijn hart komen. De Standard-aanvaller nam gisteren plaats in de loges van Anderlecht. “Hij was er, ja”, bevestigde Sambi Lokonga. “Waarom? Zoals ik eerder al zei: omdat wij het als broers goed met elkaar kunnen vinden. Ik zie echt het probleem niet. Wij zijn in de eerste plaats broers en dan pas voetballers voor concurrerende ploegen.”