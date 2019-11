Papa Vlap doorbreekt Twitter-stilte met “voorzichtige” tweet: “Michel speelt helaas niet”

Michel Vlap kwam gisteren bij Anderlecht opnieuw niet aan spelen toe en dat was niet helemaal naar de zin van papa Vlap. Die had zich nochtans eind augustus voorgenomen om niet meer over Anderlecht te tweeten, maar kon zich toch niet inhouden toen een fan vroeg of Michel meespeelde. “Neen, helaas niet. Wil je wel meer tekst en uitleg geven, maar het is niet verstandig om dat via dit medium te doen”, schreef vader Jan.