Prodemocratische kamp groeit sterk bij verkiezingen in Hongkong

Met een recordopkomst en stevige winst voor het prodemocratische kamp heeft de bevolking in Hongkong haar steun betuigd aan de protestbeweging.

Officiële resultaten worden pas maandag in de loop van de dag lokale tijd bekendgemaakt, maar uit voorlopige resultaten blijkt dat de pro-democraten 201 zetels binnenhalen, terwijl de pro-Pekingpartijen het moeten stellen met 28 zetels. Bij de vorige verkiezingen haalden de pro-Pekingpartijen nog ongeveer driekwart van de zetels binnen. De resultaten voor 211 zetels zijn nog niet bekend, schrijft de ‘South China Morning Post’.

Voor het eerst in maanden waren zondag in de Chinese stadstaat geen betogingen. In plaats van te betogen, trok de bevolking massaal naar de stembureaus. Een recordaantal van 70 procent van de bevolking bracht zijn stem uit. De stemming verliep zonder geweld, al waren aan elk stembureau politie-eenheden ingezet.