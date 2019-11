Club staat voor cruciale match in Istanbul: bijna 1.000 fans reizen mee, Slovaakse ref leidt partij

Vanochtend stapt Club Brugge op het vliegtuig met de verwachte selectie. Diagne, Vormer en de geblesseerde Mitrovic zijn er niet bij, verder kan Clement op alle gebruikelijke namen rekenen.

Blauw-zwart wordt dinsdagavond in de Türk Telekom Arena gesteund door bijna 1.000 Brugse fans. Door de reputatie van de Turkse fans en de capaciteit van het stadion lijkt dat eerder een druppel op een hete plaat: er kunnen meer dan 50.000 supporters binnen.

Er wacht een hels sfeertje, want Galatasaray wil oorlog maken. “We weten dat het een hete avond zal worden”, beaamt Clement. “Maar zo vroeg op het seizoen kunnen we al iets heel mooi verwezenlijken.” De match van morgenavond wordt gefloten door Ivan Kruzliak. De Slovaak heeft geen uitgebreide geschiedenis met Club, maar kwam blauw-zwart vorig seizoen wel een keertje tegen. Kruzliak floot toen in oktober Atlético Madrid-Club Brugge (3-1).