Laatste Sumatraanse neushoorn in Maleisië is dood

De laatste Sumatraanse neushoorn - de kleinste ondersoort - in Maleisië is zaterdag gestorven. Iman, zoals het 25 jaar oude vrouwtje heette, bezweek in een wildreservaat op het Maleisische deel van Borneo aan kanker.

Iman was alleen achtergebleven in Maleisië nadat eerder dit jaar de laatste Sumatraanse mannetjesneushoorn in het land was gestorven. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Iman samen met het mannetje, Tam, voor nageslacht zou zorgen. Dat is niet gelukt. Een ander vrouwtje dat voor het fokprogramma werd gehouden, stierf in 2017. Wilde Sumatraanse neushoorns zijn er in Maleisië al niet meer sinds 2015. Volgens WWF leven er in Indonesië nog een tachtigtal. (frp)