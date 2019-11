Gracieus protest

Chili brandt al wekenlang. Duizenden demonstranten nemen het op tegen de regering met slogans, gasmaskers en katapulten. De politie reageert met “excessief geweld” – de woorden van president Sebastián Piñera. Maar er zijn er in het Latijns-Amerikaanse land die het gracieuzer aanpakken. Danseres Catalina Duarte trok haar balletschoenen aan, nam een Chileense vlag en toonde haar kunnen. Kwestie van af te steken tegen het besmeurde waterkanon en de pantservoertuigen op de achtergrond. “Het was een moment van rust in de chaos”, zegt fotografe Maria Paz Morales. “De oproeragenten chargeerden eerst, maar toen zagen ze Catalina en deinsden achteruit.” (jvr)