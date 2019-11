Sponsors zal hij niet nodig hebben

Amerika weer opbouwen en president Trump verslaan. Dat is de kern van de boodschap waarmee Bloomberg gisteren zijn kandidatuur bekendmaakte. Eerder dit jaar besliste één van de rijksten der aarde – zijn vermogen wordt geschat op een slordige 40 miljard euro – nochtans om het niet te doen. Maar alles wijst erop dat Bloomberg vindt dat geen enkele Democraat in de race in staat is om Trump van zijn troon te stoten. De 77-jarige miljardair denkt vooral kans te maken omdat oud-vicepresident Joe Biden er zwakker voorstaat dan gedacht. Dat heeft alles te maken met het impeachment-onderzoek naar Trump, waar Joe Biden en zijn zoon Hunter een prominente rol in spelen. En dus waagt Bloomberg wél zijn kans.

‘Gewone’ jongen

Politiek Amerika draait rond fondsen werven en geldschieters vinden, maar door zijn bijna grenzeloos vermogen ontsnapt Bloomberg aan die wetmatigheid. Hij kan nu al volop met geld gooien. Alleen al om zijn kandidatuur via tv-spots in heel het land gekend te maken, haalt Bloomberg 30 miljoen euro uit zijn zak. Hij plant 90 miljoen euro om campagne te voeren tegen Trump en nog eens 13 miljoen om kiezers te overtuigen ook echt te gaan stemmen.

Om de kiezers niet té jaloers te maken, zet Bloomberg zichzelf alvast in de markt als een gewone jongen uit de middenklasse die zichzelf kon opwerken tot ervaren zakenman met een goed hart. Iemand die New York na 9/11 weer uit de as heeft helpen herrijzen en drie termijnen burgemeester kon blijven. Hij profileert zich ook als filantroop die veel geld geeft aan goede doelen en vecht tegen de wapenlobby en het wapengeweld. “Ik denk dat mijn ervaring in het zakenleven, als bestuurder en als filantroop me in staat stellen om te winnen en de leiding te nemen. Als kandidaat zal ik een brede coalitie op de been brengen om te winnen. En als president zal ik proberen te lijmen wat in ons grote land gebroken is. En er is veel gebroken”, stelt Bloomberg.

“Walgelijk”