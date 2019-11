Blunderwet komt voorlopig niet in Staatsblad

Het zwaarste seksueel misdrijf op meerderjarigen – verkrachting met de dood tot gevolg – zal dan toch niet sneller verjaren. De wet die een blunder bevatte die maakt dat de verjaringstermijn zou dalen van 15 naar 10 jaar verschijnt niet in het Staatsblad zolang de reparatiewet niet klaar is. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaf daarvoor de opdracht aan zijn administratie.

Niet mee? Aanleiding is de wet die seksuele misdrijven op minderjarigen niet meer laat verjaren. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke ontdekte dat in die wet een fout zat die ervoor zorgt dat het zwaarste seksueel misdrijf op meerderjarigen sneller verjaart. De wet was echter al gestemd in de Kamer en moest alleen nog in het Staatsblad verschijnen. De kans bestond dus dat rechtszaken die nu gepleit worden en draaien rond misdrijven van meer dan 10 jaar geleden, bij het verschijnen van de foutieve wet­geving zouden verjaren. Maar Geens laat de publicatie dus uitstellen.

Ondertussen stoomde Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke al een reparatiewet klaar die morgen bij hoogdringendheid wordt besproken in de Kamercommissie Justitie. Indien iedereen er 100 procent zeker van is dat de nieuwe wet wel waterdicht is, zou die zelfs al kunnen worden gestemd. En zelfs een plenaire stemming donderdag is niet uitgesloten. Beide wetten zouden dan samen in het Staatsblad verschijnen, zodat de fout geen gevolgen heeft.(fem)