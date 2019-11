Somers zet paars-groene duur wagenwijd open

“Sociaal-economisch zitten wij helemaal niet te wachten op een paars-groene regering, maar op een status quo nog minder.” Een Open VLD-topper verwoordde gisteren het dilemma waarmee de Vlaamse liberalen zitten. Het liefst van al willen ze een Bourgondische coalitie met N-VA, socialisten en liberalen. Alleen komt paars-geel maar niet van de grond. Omdat de Franstalige socialisten én MR niet staan te springen voor zo’n regering, maar ook omdat N-VA volgens Open VLD al volledig in oppositiemodus zit. Blijft over: paars-groen, hoogstwaarschijnlijk aangevuld met CD&V omdat de Vlaamse minderheid anders nog kleiner is.

Het was al een tijdje duidelijk dat Open VLD haar veto tegen een regering met groen en rood had laten vallen. In een interview met La Libre Belgique zei Maggie De Block zaterdag al duidelijk dat er weinig andere opties zijn dan paars-groen. Maar Vlaams minister Bart Somers trok gisteren op VTM nog feller van leer. De Mechelaar haalde zwaar uit naar Bart De Wever en co. “Als je alles samen legt, dan ziet zelfs een blinde dat N-VA absoluut in de oppositie wil. Ik betreur dat. De grootste partij zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen”, klonk het. Somers verwees naar verschillende verklaringen van Vlaams-nationalisten die volgens hem aangeven dat N-VA metnaal al in de oppositie zit. Daarbij onder anderen ook zijn collega-Vlaams minister Zuhal Demir, die communautaire hervormingen eist.

Ook de partijtop van Open VLD staat achter Somers. “Hij maakt de juiste analyse. Wij hebben altijd gezegd dat paars-geel moeilijk is en paars-groen nog moeilijker. Maar nu zijn we op een punt gekomen dat de twee even moeilijk zijn. We zullen elk project nu op zijn inhoud bekijken”, klinkt het op het partijhoofdkwartier.

Onbegrijpelijk

N-VA is niet te spreken over de uitval en ontkent formeel dat de partij in de oppositie wil. Volgens onze bronnen zaten Bart De Wever en informateur Paul Magnette afgelopen vrijdag ook nog samen aan tafel. “De verklaringen van Bart Somers zijn onbegrijpelijk”, zegt Lorin Parys (N-VA). “Dit is een groot cadeau aan Paul Magnette en de Franstaligen, omdat het de onderhandelingspositie van de Vlaamse partijen verzwakt en de positie van de PS verstevigt.” Volgens de N-VA-ondervoorzitter zouden Open VLD en CD&V beter duidelijk maken dat ze paars-groen niet lusten, zodat een regering mét N-VA de enige optie is die overblijft. “Nu zou Magnette gek moeten zijn om toegevingen te doen aan ons. Het is Open VLD die de sleutels in handen heeft, niet wij.”

Ook zes maanden na de verkiezingen worden dus nog steeds zwarte pieten doorgeschoven. “Dat spel is inderdaad bezig,” zegt politicoloog Carl Devos. “Open VLD voert de druk op N-VA op. Als het dan toch paars-geel wordt, is dat voor de liberalen goed. Als het paars-groen is, is het dan de fout van N-VA.”

Wat het ook wordt, Paul Magnette trekt vandaag om 14 uur al voor de derde keer naar de koning. Wellicht krijgt hij nog één of twee weken extra, ook al omdat zowel bij de MR als bij CD&V nog een nieuwe voorzitter moet worden gekozen.