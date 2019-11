Egypte stelt dierenmummies tentoon

Het zijn katten, leeuwenjongen, vogels, cobra’s en krokodillen. Ze hebben twee dingen gemeen: ze zijn gemummificeerd en ze worden tentoongesteld in de Egyptische hoofdstad Caïro. Archeologen ontdekten de oude schat vorig jaar bij de trappenpiramide van Djoser in Saqqara, ten zuiden van de hoofdstad. Saqqara deed in antieke tijden dienst als begraafplaats voor Memphis – tweeduizend jaar lang de hoofdstad van het oude Egypte.

Het land voert de laatste tijd stevig promotie voor zijn archeologische vondsten, in de hoop het toerisme een boost te geven. Maar de mummies van leeuwenjongen maken deze vondst wel heel opmerkelijk.(jvr)