Amerikaanse marinechef moet opstappen na dispuut met Trump over van moord beschuldigde elitesoldaat

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft de chef van de marine Richard Spencer ontslagen na een meningsverschil met president Donald Trump over de uitsluiting van een elitesoldaat. Dat maakte het Pentagon zondag bekend.

Het dispuut draait rond de 40-jarige Navy SEAL Eddie Gallagher. Hij moest voor de krijgsraad verschijnen omdat hij volgens collega’s een ISIS-gevangene met een mes had vermoord in 2017 in Irak. De man werd vrijgesproken van moord, maar hij kreeg wel een celstraf van vier maanden omdat hij op foto’s poseerde bij het lijk. Ook werd hij in rang teruggezet.

Dat was niet naar de zin van president Donald Trump, die de demotie terugdraaide. De top van de marine was ook van plan om de SEAL-speld, die commando’s dragen op hun uniform, van Gallagher af te nemen. Dat zou betekenen dat hij uit de elite-eenheid werd gezet. De president verzette zich ook tegen die beslissing en uiteindelijk draaide de marinetop bij, tot ongenoegen van Spencer. Hij en Trump discussieerden openlijk over de zaak, waarbij Spencer onder meer verklaarde dat “tweets geen orders zijn”.

Volgens een verklaring van het Pentagon stelde Spencer – in tegenstelling tot zijn publieke standpunt – heimelijk aan het Witte Huis voor om Gallagher in rang te herstellen en hem eervol met pensioen te laten gaan. Een hoorzitting door de marine zou concluderen dat hij zijn rank kon houden, zou Spencer volgens een bron van Fox News beloofd hebben. Esper “heeft het ontslag gevraagd van marinesecretaris Richard Spencer na het verlies van vertrouwen in hem over zijn gebrek aan oprechtheid in de gesprekken met het Witte Huis bij de behandeling van de zaak van de Navy SEAL Eddie Gallagher”, klinkt het in de officiële verklaring.