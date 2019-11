Kind overleden nadat ijssculptuur omvalt tijdens kerstmarkt in Luxemburg

Een “zeer jong” kind is zondagavond om het leven gekomen op de kerstmarkt van de stad Luxemburg toen een ijssculptuur viel. Dat laat de politie van het Groothertogdom weten in een mededeling.

Het ongeval deed zich volgens de politie voor rond 20 uur. Een ijssculptuur viel en een ijsblok raakte het kind, luidt het. Getuigen vertellen aan lokale media dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Ze probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. “Het kind, dat zwaargewond was, is in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis overleden”, aldus de politie.

Er is een onderzoek geopend en de politie roept getuigen op om de precieze omstandigheden van het ongeluk te achterhalen.