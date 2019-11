Waarom Eden Hazard maar beter lessen trekt uit de fluitconcerten aan het adres van Gareth Bale

Terwijl Eden Hazard bezig is om harten te veroveren in Madrid, wordt zijn ploegmaat Gareth Bale nog net niet weggedragen met pek en veren. De aanhang van Real heeft het helemaal gehad met hun blessuregevoelige Welshman en gaf zaterdag een masterclass ‘fluitconcert’. Hier kan ook Hazard beter even bij stilstaan.