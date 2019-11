Geschorst of niet: Club Brugge neemt Ruud Vormer mee naar Turkije voor Champions League-duel met Galatasaray

Club Brugge is maandagochtend om 9u opgestegen naar Istanboel waar het dinsdag om 19u zijn -voorlopig- belangrijkste Champions League-wedstrijd op Galatasaray speelt. Ruud Vormer zit zijn derde en laatste schorsingsdag uit, maar zit wel op het vliegtuig in Club-uniform.

“Om te supporteren, want dat moet”, zei de kapitein van blauw-zwart. Om kwart over twaalf Belgische tijd landt het vliegtuig op Turkse bodem. Mbaye Diagne, Matej Mitrovic (voetblessure) en de revaliderende derde doelman Nick Shinton zijn de enige spelers uit de A-kern die ontbreken. Voor de rest is iedereen fit.