Werken in Brussel: 5 mythes doorprikt

Nooit waren er meer jobkansen in Brussel. Tegelijk lijken Vlamingen steeds minder happig op werk in de hoofdstad. Is Brussel het hol van de leeuw, of juist een mekka van mogelijkheden? We vroegen aan 9 belangrijke Brusselse werkgevers om enkele hardnekkige vooroordelen tegen het licht te houden en de puntjes op de i te zetten. Wat we onthouden? Dat het loont om Brussel beter te leren kennen.

De personeelsverantwoordelijken van Actiris, MIVB, Audi Brussels, BruSafe, HR Rail|NMBS, visit.brussels, Sibelga, talent.brussels en Stad Brussel samen rond de tafel? Dan krijg je een gesprek in vloeiend Nederlands en Frans, waarbij iedereen elkaar vlot ‘verstaat’. Tiens, zou dát de Brusselse bedrijfscultuur zijn? Vijf mythes op een rij over werken in onze hoofdstad.

Mythe 1: Brussel is Franstalig en er zijn geen jobs voor Nederlandstaligen

Nee, dat is Brussel al lang niet meer, zeggen de Brusselse werkgevers in koor. 25 procent van de Brusselse ambtenaren moét Nederlandstalig zijn, en bij het hoger kader van arbeidsmarktbemiddelaar Actiris is de verhouding zelfs 50/50. Ook de meeste (grotere) Brusselse bedrijven streven naar een gezond taalevenwicht. Tweetalig zijn, kan je bij sommige werkgevers een mooie taalpremie opleveren. En omdat er veel minder cv’s van Nederlandstaligen binnenkomen, heb je automatisch een voorsprong bij het solliciteren.

Maar is het ook leuk werken als Nederlandstalige in Brussel? “Je komt automatisch in een meertalige context terecht. In de praktijk is ons kosmopolitisme een verrijking op de werkvloer”, zegt Cédric Verschooten van talent.brussels. “Diversiteit zit in de Brusselse genen, 60% van de Brusselaars is geboren in het buitenland. Maar Brussel is niet Frans- maar meertalig. Engels zit enorm in de lift.”

Dat iedereen op de werkvloer zijn eigen taal spreekt, is dus heel gewoon, net als gratis taalopleidingen: Nederlandse les is heel populair! Hoe zit het voor technische profielen? “Die zijn vaak nog moeilijker naar Brussel te halen dan bedienden”, zeggen Barbara Kielbaey en Marie-Anne Bury van HR Rail. “Voor een autonoom overheidsbedrijf als de spoorwegen is taalevenwicht wel belangrijk, wat de jobkansen van Nederlandstaligen positief kan beïnvloeden. Tegelijk zien we bij de jongere werknemers nu meer Franstaligen die het Nederlands beheersen.”

Mythe 2: Brussel is onbereikbaar

Met de auto naar Brussel: een nachtmerrie, zeker nu de ‘stadstol’ er aankomt? Nuance: ‘Brussel’ kan ook vlak bij de Ring liggen, zoals voor de werknemers van Audi Brussels, merkt Employer Branding Coördinator Inez Raemaekers fijntjes op. De locatie en de bedrijfspolitiek van je Brusselse werkgever spelen dus een grote rol. Sommige werkgevers, zoals Audi Brussels, leggen bedrijfsbussen in en stimuleren carpooling.

Naar Brussel ‘moet’ je niet per se met de trein, als je daar tegenop ziet. Maar het kan wel perfect, met vlotte treinverbindingen vanuit Gent, Antwerpen, … De stad is ook heel toegankelijk met alternatieve vervoermiddelen en de metro is superefficiënt én schoon, luidt het eenstemmig. “Ga voor een mix van vervoermiddelen”, zegt Jeroen Roppe van visit.brussels. “Al is daar wel een mindshift voor nodig, zeker voor wie de auto gewoon is.” 94 procent van de Actiris-medewerkers komt milieuvriendelijk naar het werk, benadrukt Caroline Mancel (Actiris). “Ze kunnen gratis een elektrische fiets gebruiken en krijgen een fietspremie.”

Het aantal fietsers in Brussel is de jongste 10 jaar verdrievoudigd en Brussel telt veel deelfiets-, deelstep- en deelautomogelijkheden. Meer en meer jonge werknemers die in Brussel wonen, weigeren zelfs de bedrijfswagen. Een mobiliteitsbudget is bij heel wat Brusselse werkgevers het nieuwe normaal: zo stel je je eigen ideale vervoersmix samen. “Als werknemer van Stad Brussel kan je er een deelautoabonnement mee nemen of zelfs de lening voor je huis mee afbetalen”, stelt Dirk Leonard (Stad Brussel) verrassend.

Werk je in shifts, mag je telewerken of heb je een flexibel uurrooster, dan win je natuurlijk veel pendeltijd. Voor Brusselse ambtenaren is de mogelijkheid tot telewerk zelfs structureel bepaald. En je kan natuurlijk in Brussel komen wonen! “Maar voor wie buiten Brussel woont of snel moet schakelen, blijft de auto voorlopig een soort verzekering om op het werk te geraken”, nuanceert Alain Berton (Sibelga) het hoeraverhaal. Zolang Vlaanderen Brussel ziet als een autoverkeersknoop en niet als een openbaarvervoerparadijs, is de strijd niet gewonnen. Vandaar ook het belang van het Gewestelijk Express Net, klinkt het.

Lees verder...

>

>

>