Cultuurbarbaar.be komt uit bij Vlaanderen.be

Een cultuurliefhebber of flauwe grappenmakker, iemand heeft de domeinnaam cultuurbarbaar.be geregistreerd én doorgelinkt naar de officiële website van de Vlaamse regering.

Dat de nieuwe Vlaamse regering stevig zal besparen in de cultuursector is nog niet verteerd. Dat blijkt uit de website cultuurbarbaar.be, die automatisch doorlinkt naar de website van de Vlaamse regering. Wie er achter de website schuil gaat is niet bekend.

De culturele sector kreeg vorige week te horen dat 5 van de 8 miljoen subsidies aan cultuurprojecten zouden geschrapt worden. Een resem aan bekende gezichten protesteerden aan het Vlaams Parlement.

LEES OOK. Deze bekende Vlamingen trekken ten strijde tegen besparingen van Jambon: “Dit is verdeel en heers”