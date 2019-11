Eerste transatlantische narcoduikboot gepakt

De Spaanse politie heeft voor de kust van de noordwestelijke regio Galicië een onderzeeër met cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media voor het eerst dat er in Europese wateren een ’transatlantische’ onderzeeër is gesnapt die met drugs rechtstreeks uit Latijns-Amerika kwam.

Twee bemanningsleden zijn gearresteerd. Naar een derde wordt nog gezocht langs de kust bij Playa de Foxos, 55 kilometer ten zuidwesten van regiohoofdstad Santiago de Compostella. De smokkelaars zouden kort voor ze aan land wilden gaan, hebben ontdekt dat politie en douane hen op het spoor was en ze verdwenen snel weer onder water.

Maar de achtervolgers slaagden erin de onderzeeër in het vizier te houden en aan te houden. Het is niet bekend of er veel smokkelwaar is gedumpt. De politie schat dat er nog minstens 3000 kilo cocaïne in de duikboot zit.