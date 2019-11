Rechtbank geeft Tinderberichten vrij die leidden tot de moord op rugzaktoeriste: “Ik heb nog geen ja gezegd”

Er was wat overtuigingskracht nodig om de 21-jarige rugzaktoeriste Grace Millane mee te krijgen op de date die het einde van haar leven zou betekenen. Dat blijkt uit de door de rechtbank vrijgegeven Tinderberichten tussen de Britse en de man die vorige week schuldig bevonden werd aan de moord diezelfde avond.

Ze was net afgestudeerd als marketeer, maar vond het nog te vroeg om een werkende mens te worden. Dus trok de toen 21-jarige Britse Grace Millane in 2018 op een wereldreis die haar in november naar Nieuw-Zeeland bracht.

Er was nog geen vuiltje aan de lucht toen de rugzaktoeriste op vrijdag 1 december via Tinder in contact kwam met een 27-jarige man. Ze gingen op date, maar enkele uren later vermoordde hij haar door wurging in zijn hotelkamer in Auckland. Haar lichaam werd enkele dagen later gevonden in een bos, begraven in een reiskoffer. De man werd vorige week schuldig bevonden aan moord, in februari kent hij zijn straf.

Tinderberichten

Nu de man schuldig bevonden is, werden de Tinderberichten vrijgegeven die de twee die bewuste dag naar elkaar gestuurd hebben. Het begon met de verdachte, die de Britse twintiger vroeg hoe het met haar ging en wat haar plannen dat weekend waren. “Het gaat goed met me, bedankt”, antwoordt Grace. “En ik ben morgen eigenlijk jarig. Maar ik heb nog geen plannen.”

Daarop begint de man aan te sturen om de avond zelf nog af te spreken. Hij zou trakteren op cocktails, maar Grace gaat daar niet snel op in. “Misschien” schrijft ze. De man zegt enkele plaatsen te kennen en stelt voor af te spreken in Skycity. “Maar ik heb nog niet ja gezegd”, reageert Grace. “Maar je hebt ook geen nee gezegd”, zegt de man dan weer.

Zijn pogingen om haar te overtuigen hadden resultaat. De twee gingen samen op date en belandden in zijn hotelkamer. Daar liep de situatie uit de hand en vermoordde de man de Britse.