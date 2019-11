Jonge moeder krijgt 25.000 euro voor terugbrengen verloren goudstaaf

De eigenaar van een verloren blok goud is dolblij nu het peperdure geval is gevonden. Een jonge moeder met kind bracht de staaf naar het politiebureau in Utrecht en strijkt daarmee de beloofde 25.000 euro op. “Het vindersloon komt zeer, zeer, zeer goed terecht”, aldus de uitzinnige eigenaar.

De staaf viel op 15 november uit een bestelbus in Utrecht. De legering van goud met koper, zink en nikkel is tussen de 200.000 en 235.000 euro waard. De eigenaar deed een oproep om het verloren voorwerp terug te brengen. Hij wil niet met zijn naam of bedrijf in de openbaarheid. Ook de naam van de vrouw houdt hij voor zich.

Oproep

Hij wil Nederlandse krant De Telegraaf wel te woord staan, want een week na zijn oproepje in de krant kwam er voor zijn gevoel schot in de zaak. “Dank Telegraaf! RTV Utrecht nam het bericht over. Deze mevrouw zag dat en reageerde alert. Ze had de staaf een week eerder op straat gevonden en veiliggesteld. Die stond al de hele week bij haar in de huiskamer in de hoek. Ze was zonder oproep ook wel naar de politie gegaan, maar het was te druk. Toen ze het bericht zag, werd ze natuurlijk wel gealarmeerd. Ze heeft gelijk de politie laten weten dat ze in het bezit was van de legering.”

De jonge moeder bleek de staaf vrijwel gelijk in veiligheid te hebben gebracht, nadat deze uit het bestelbusje was gevallen. De chauffeur had de deur niet goed dichtgedaan en ergens op de Weg der Verenigde Naties viel de donkergrijze kunststof transporterbox eruit, waar de bijna 9 kilo zware legering inzat. De berijder kwam er pas achter op de oprit van de A2 richting Den Bosch.

De eigenaar van de goudstaaf schudde de vinder gistermorgen al de hand op het politiebureau. “Een prachtmens, die er gewoon nog niet aan toe was gekomen om naar de politie te gaan. Ze was natuurlijk ook een beetje zenuwachtig, want ja, het nieuws over het vindersloon van 25.000 euro was natuurlijk ook als een lopend vuurtje gegaan.”