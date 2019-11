Animal Rights demonstreert tijdens pleidooien in rechtszaak tegen slachthuis Tielt Video: Thijs Pattyn

Ieper / Tielt - Maandagochtend heeft Animal Rights samen met enkele andere dierenwelzijnsorganisaties gedemonstreerd op de Grote Markt in Ieper, recht tegenover het gerechtsgebouw. De organisaties willen zo de aandacht vestigen op de lopende rechtszaak die Animal Rights tegen het slachthuis van Tielt aanspande. Zowel de CEO van het slachthuis als de vennootschap achter het bedrijf moeten zich voor de rechter verantwoorden voor zware inbreuken inzake dierenwelzijn.

In het voorjaar van 2017 ging Animal Rights een maand lang undercover in het varkensslachthuis om het dierenleed vast te leggen. Het videomateriaal toonde onder meer hoe de dieren werden geschopt en geslagen door de transporteurs en medewerkers van het slachthuis. Ook de verdoving van de varkens liet daarbij te wensen over.

Maandag vonden de pleidooien plaats in de rechtszaak. Wanneer de uitspraak plaatsvindt, zal later worden bekendgemaakt.

