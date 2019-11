Lucas Biglia onder vuur bij Milan na foto in kleedkamer en slechte wedstrijd

Het gaat al het hele seizoen niet zo goed met AC Milan. Daar zijn een aantal redenen voor, maar feit is dat Lucas Biglia niet bezig is aan zijn beste periode.

De Rossoneri hielden afgelopen weekend het Napoli van Dries Mertens in bedwang. Het werd 1-1 in het San Siro, maar daarmee schoten de fiere Milanezen eigenlijk geen centimeter op. Na dertien speeldagen staan ze nog steeds pas twaalfde met 14 punten en een doelsaldo van -5.

Kop van jut bij de Milan-fans was niemand minder dan ex-Anderlechtspeler Lucas Biglia. Ten eerste speelde de Argentijn, die pas voor de zesde keer in de basis stond, niet bepaald een geweldige wedstrijd. In La Gazzetta dello Sport kreeg de 33-jarige middenvelder slechts een 5 op 10, vooral vanwege zijn beperkte mobiliteit.

Bij de aanval die leidde tot de openingsgoal van Hirving Lozano, bleef Biglia secondenlang op dezelfde plaats staan. Zonder ook maar één verdedigende beweging te doen. Om vervolgens zijn armen gespreid te houden alsof hij niet wist wat er aan de hand was.

Trainer Stefano Piolo verdedigde de middenvelder door te stellen dat Biglia speelde ondanks een blessure eerder in de week, maar het kwaad was toen al lang geschied. Zeker toen een foto opdook van in de kleedkamer slechts enkele minuten voor de start van de wedstrijd tegen Napoli. Daarop is te zien hoe Biglia, naast ploegmaat Ante Rebic, op zijn smartphone zit. “Gebrek aan focus”, werd al snel geroepen naar de man die 3,5 miljoen euro per jaar verdient bij Milan. De fans vonden dan weer wel troost in het feit dat zijn contract komende zomer afloopt.