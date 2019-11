Bart en Natasja pleegden roofmoord op gepensioneerde leraar: ze doodden hem, takelden zijn lichaam toe en vertrokken dan op citytrip naar Barcelona

/ Essen -

Op 14 juni 2017 vonden wandelaars een zwaar toegetakeld lichaam aan een zandweg in Nispen, bij Roosendaal. Na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht raakte ruim een week later pas bekend dat het om Antwerpenaar Frank Serruys ging, een gepensioneerde leraar die ook vrijwilliger was in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Morgen wordt de jury samengesteld voor de assisenzaak van Bart Goossens en Natasja De Paepe, het koppel dat wordt beschuldigd van de roofmoord.