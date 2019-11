Naakte toeristen veroorzaken ophef door met scooter in zwembad te rijden: “Geen respect voor lokale bevolking”

Twee Australische toeristen hebben met een virale video flink wat ophef veroorzaakt op het Indonesische eiland Bali. Op het filmpje valt te zien hoe de twee mannen naakt met een scooter in een zwembad rijden. De kritiek van lokale inwoners en toeristen liet niet lang op zich wachten: “Dit getuigt van totaal geen respect tegenover de locals.”

De video werd oorspronkelijk op Instagram geplaatst door een 23-jarige man die zich Raymond RB laat noemen. Hij verklaarde intussen dat hij de eigenaar is van de scooter en die dus niet huurde. “Ik vertoef vier maanden per jaar op Bali”, aldus de man. “De reden waarom dit gebeurde, heeft inderdaad te maken met alcohol. Ik heb niet zoveel last van mensen die zeggen dat ik me onvolwassen gedraag. Maar ik wil niet dat ze denken dat we die scooter hebben gehuurd en zo de lokale bevolking beledigen.” Voorlopig is niet duidelijk of de politie van Bali het incident onderzoekt.

