Na Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld trekt opnieuw luxueus modemerk weg uit Antwerpen

Antwerpen -

Na Tommy Hilfiger en Karl Lagerfeld zegt nu ook Diane Von Furstenberg Antwerpen vaarwel. De winkel in de Steenhouwersvest is definitief gesloten. Het nieuws komt als een verrassing en is aangekondigd met een briefje aan de deur. Daarin worden de trouwe klanten van de zaak bedankt. Een reden voor de sluiting staat er niet. Steeds meer luxueuze modehuizen trekken weg uit de Antwerpse stadskern. Mogelijke oorzaken zijn de hoge huurprijzen en de verminderde passage. Voor de alom bekende wikkeljurken van Von Furstenberg zullen liefhebbers dus voortaan naar Brussel of Knokke moeten trekken.