Bart De Wever: “Dom om iemand zo in de rug te schieten”

De uitspraken van Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij N-VA-voorzitter Bart De Wever. Somers zei zondag in VTM Nieuws dat N-VA helemaal niet mee wil regeren. De Wever ontkent dat vandaag aan VRT. “Wij onderhandelen zeer serieus met Magnette.”

De Wever is fel tegen VRT. Daar vertelt hij dat hij al twee weken ernstig onderhandelt met Paul Magnette (PS). “Ik krijg nota’s en ik geef ook nota’s. Daaruit blijkt dat wij de belangen verdedigen van iedereen die werkt, spaart en onderneemt. De PS verdedigt de belangen van de andere mensen.”

Dat Open Vld in de studio’s van VTM dan ook verkondigt dat N-VA zich opmaakt voor een oppositiekuur, betreurt De Wever. “Deze georkestreerde aanval is een geweldig cadeau voor de PS. Ik dacht dat we op dezelfde lijn stonden, die van het Vlaamse regeerakkoord.”

De Wever vindt het dom om zo iemand in de rug te schieten. “Het is natuurlijk buitengewoon dom aan de onderhandelingstafel om iemand zo in de rug te schieten, zonder enig overleg. Het is ook niet erg correct.”