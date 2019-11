Vader van Vincent Kompany gelooft in ‘The Process’ en verzekert: “Hij zal klaar zijn voor Euro 2020, dat België gaat winnen”

Geruststellende woorden van Pierre Kompany over zijn zoon Vincent. Volgens de burgemeester van Ganshoren zal ‘Vince the Prince’ zeker spelen op Euro 2020 komende zomer.

“Geen stress”, aldus Kompany, wiens zoon twee maanden geleden geblesseerd uitviel bij Anderlecht. “Ik kan je verzekeren dat Vincent klaar zal zijn. Hij neemt op dit moment de tijd om volledig te herstellen, zonder risico. En België wordt Europees kampioen. Deze ploeg is klaar om te oogsten. Op het WK in Rusland speelden we bijna een perfect niveau. Het zat toen alleen niet mee tegen Frankrijk. We hadden al wereldkampioen moeten zijn. Euro 2020 wordt ons moment.”

Pierre Kompany gelooft ook in ‘The Process’ van Anderlecht. “Met iets meer geluk had paars-wit al meer punten gesprokkeld”, klinkt het. “Vincent is geduldig. Hij weet dat Les Mauves tijd nodig hebben, maar uiteindelijk komen ze wel weer terug op het hoogste niveau. De jongeren zijn bovendien de toekomst van de club. Er is gestopt met ze te verkopen voor 6 tot 10 miljoen euro. Met een integratie in een echt project kunnen ze vertrekken voor 40 tot 50 miljoen.”