Onvrede op Open VLD-achterbank over strategie federale formatie: “Somers en Rutten houden zich niet aan de afspraken”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten krijgt intern de wind van voren van de tegenstanders van een paars-groene regering. Het besef dat zo’n regering onvermijdelijk is, rijpt nochtans ook bij hen. Maar de “vlucht vooruit” die Vlaams viceminister-president Bart Somers nam, zet kwaad bloed. Met de voorzittersverkiezingen in het verschiet, is hun doel waarschijnlijk vooral om de positie van Rutten te destabiliseren.