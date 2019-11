Paul McCartney op TW Classic 2020 op 21 juni

Het is nu officieel. Paul McCartney is op zondag 21 juni de hoofdact van TW Classic 2020. Dat maakte TW Classic maandag bekend. De ticketverkoop start nu vrijdag om 10 uur. De verdere line-up wordt later bekendgemaakt.

Vier jaar na zijn vorige optreden keert Sir Paul McCartney terug naar het festivalpark in Werchter. “Hij blijft een lichtpunt voor elke nieuwe generatie. En hij is ook een referentie als het aankomt op live performen. McCartney is een artiest die zijn publiek met een brede glimlach naar huis stuurt. Het was een hele eer voor Rock Werchter toen hij op 1 juli 2016 zijn opwachting maakte op het festival. Als eerste ex-Beatle. Sindsdien heeft hij ‘Egypt Station’ (2017) uitgebracht - album nummer 17 onder eigen naam al - en reisde hij de wereld rond met de Freshen Up Tour. Tot nog toe bracht deze succesvolle en met vijfsterrenrecensies overladen toernee hem naar 12 verschillende landen, goed voor 39 concerten”, aldus de aankondiging.

McCartney live is het een muzikale trip langs het beste van de voorbije 50 jaar van de Beatles catalogus, over Wings tot zijn eigen solo repertoire: van “Hey Jude” en “Let It Be”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” en vele andere klassiekers.

Paul McCartney wordt muzikaal begeleid door Paul “Wix” Wickens (keyboards), Brian Ray (bas/gitaar), Rusty Anderson (gitaar) en Abe Laboriel Jr (drum).

Tickets voor TW Classic 2020 zijn vanaf vrijdag 29 november om 10 uur te koop via Proximus Go for Music en Ticketmaster. Een gewoon ticket kost 96 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage) in voorverkoop. Een limited edition ‘Golden Circle’ ticket, dat gegarandeerd toegang geeft tot het vak net voor het podium tijdens de show van Paul McCartney, kost 150 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage).