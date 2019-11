De oorlog is officieel begonnen bij Napoli: voorzitter legt Dries Mertens en co zware boetes op (en dat is nog maar stap 1)

Het zit er bovenarms op bij Napoli. Na de “muiterij” van de spelersgroep is er volgens Italiaanse media een reactie gekomen van de clubleiding. Voorzitter Aurelio De Laurentiis eist fikse boetes van Dries Mertens en co. Om te beginnen...

De Italiaanse topclub speelde dit weekend gelijk op het veld van Milan en staat na dertien speeldagen pas zevende met 20 punten. De positie van coach Carlo Ancelotti is dan ook al een tijdje kritiek. Vorige week nog raakte bekend dat de 60-jarige Italiaan op de wip zat door de povere resultaten, maar ook door de slechte sfeer in de spelersgroep. Mertens en co weigerden na de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg naar een trainingskamp af te zakken, en vertrokken prompt huiswaarts. Daarop dreigde De Laurentiis met juridische stappen tegen zijn eigen spelers.

En dat dreigement is volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport nu omgezet in acties. De Laurentiis heeft de lonen van zijn spelers voor de maand oktober voorlopig geschorst en is van plan alle salarissen met 25 procent te verlagen. Een juridisch gevecht lijkt niet meer af te wenden.

De Braziliaanse middenvelder Allan zou zelfs de helft van zijn maandsalaris moeten afgeven na een confrontatie met Edoardo De Laurentiis, de zoon van voorzitter Aurelio en vicevoorzitter van de club. Het zou gaan om 200.000 euro. In totaal zou De Lautentiis 2,5 miljoen euro aan boetes willen innen.

En dat is nog maar het begin want de club zou van plan zijn de zaak voor het arbitragehof van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) te brengen. Ook een zaak bij een burgerrechtbank wordt overwogen.