“Miljardenbuit” bij spectaculaire kunstroof uit Duits museum

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag op spectaculaire wijze voor een fortuin aan antieke juwelen buitgemaakt uit de schatkist van de Duitse keurvorst August II. Volgens Duitse media gaat het mogelijk om een buit ter waarde van een miljard euro, “de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis”. De klopjacht op de daders is volop bezig.

Ondertussen komen steeds meer details over de brutale roof uit het historisch museum Grünes Gewölben (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden naar boven. De verdachten waren allicht professionals. Rond 5 uur zouden ze brand gesticht hebben in een elektriciteitshuisje onder een nabijgelegen brug, waardoor de stroomtoevoer en dus ook de camerabewaking uitviel. Al zou er toch nog één camera gewerkt hebben.

Opvallend kleine rovers

Op die beelden valt volgens Bild te zien hoe de “opvallend kleine rovers” zich via een smalle schacht naar buiten weten te wurmen, nadat ze eerst via een klein raampje zijn binnengekomen. In het getroffen museum bevinden zich duizenden sieraden en voorwerpen van goud, zilver en andere waardevolle materialen. De dader of daders zouden hebben toegeslagen in het historische deel van de collectie en zwaardere kunststukken bewust hebben laten staan.

De minister-president van de deelstaat Saksen haastte zich op maandagochtend naar de plaats des onheils. “Niet alleen de Staat werd van haar kunstcollectie beroofd, ook wij Saksen zijn bestolen”, zei hij aan Bild. „Mensen uit onze vrijstaat hebben de afgelopen eeuwen hard gewerkt aan onze collectie. Zonder de Groene Gewelf zou men de geschiedenis van onze staat, en ons land niet begrijpen.”

Groene diamant

Ondanks de grote vangst voor de dieven, ligt het meest waardevolle kunststuk momenteel niet in Dresden. De zogenoemde “groene diamant” bevindt zich momenteel in het Metropolitan Museum of Art in New York.

Foto: AP

Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil