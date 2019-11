Uber verliest vergunning in Londen

Uber verliest dinsdag zijn vergunning om in Londen actief te zijn. Toezichthouder Transport for Londen (TfL) heeft bedenkingen rond veiligheid en weigert een nieuwe licentie te geven. Voorlopig kan Uber wel actief blijven.

Een woordvoerder van TfL zegt dat “verschillende inbreuken” de veiligheid van passagiers in het gedrang brengen. De licentie vervalt maandag om middernacht, maar Uber kan blijven werken in afwachting van de beroepsprocedure. Het bedrijf heeft 21 dagen dagen tijd om in beroep te gaan.

TfL concludeerde meer dan twee jaar geleden al dat Uber geen licentie zou mogen hebben, onder meer omdat het geen adequate achtergrondcontroles uitvoerde van chauffeurs. Uber paste haar beleid aan en kreeg uiteindelijk een tijdelijke vergunning.

Uber heeft ongeveer 45.000 chauffeurs in Londen. In de Britse hoofdstad wordt de app maandelijks door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt. Daarmee is Londen de grootste Europese markt voor het Amerikaanse bedrijf.