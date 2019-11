Partijbureau Open Vld zegt “unaniem” neen tegen blokkering of splitsing land

Open Vld wijst voorstellen om “het land te blokkeren of te splitsen” van de hand. Daarover was het uitgebreid partijbureau van de Vlaamse liberalen het maandag unaniem eens, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten na afloop.

Het uitgebreid partijbureau, dus aangevuld met de verschillende fracties, kwam maandagmorgen bijeen. Een van de gespreksthema’s was ongetwijfeld het interview waarin kopstuk en Vlaams minister Bart Somers zondag in forse bewoordingen duidelijk maakte dat voor hem N-VA duidelijk voor een oppositiekuur heeft gekozen.

Het leek er op dat Somers daarmee het pad effende richting een paarsgroene regering, dus zonder N-VA. Dat wilde men echter niet met zoveel woorden gezegd hebben op het partijhoofdkwartier aan de Melsensstraat. Daar luidde het dat Somers een correcte analyse heeft gemaakt en de N-VA vooral heeft geconfronteerd met haar eigen uitspraken. “Somers heeft herhaald wat hij heeft gehoord, meer niet”, stelde ook vicepremier Alexander De Croo maandag. Hij was eerder een uitgesproken voorstander van de paarsgele formule, met PS en N-VA.

In een tweet na afloop van het partijbureau stelt voorzitster Rutten dat elke partij haar eigen lijn bepaalt. “We staan aan de kant van mensen die werken, gewerkt hebben, ondernemen...”, zegt ze. “Tegelijk zijn we heel duidelijk en unaniem met het uitgebreid partijbureau: om het land te blokkeren of splitsen zijn we niet beschikbaar”. Dat laatste lijkt een boodschap richting N-VA, die aandringt op communautaire hervormingen.

De N-VA reageerde zondag bij monde van ondervoorzitter Lorin Parys al misnoegd op de uitspraken van Somers. Voorzitter Bart De Wever herhaalde die kritiek maandagmorgen aan het partijbureau. “Het is natuurlijk buitengewoon dom aan de onderhandelingstafel om iemand zo in de rug te schieten, zonder enig overleg. Het is ook niet erg correct”, aldus De Wever.