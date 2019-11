Opvallende bekentenis van Filip en Mathilde: “Iedereen zocht ons, maar we hadden ons verstopt”

Koning Filip (59) en koningin Mathilde (46), die binnenkort hun twintigste huwelijksverjaardag vieren, hebben een exclusief interview gegeven aan RTBF. Daarin blikken ze onder meer terug op de dagen voor de officiële voorstelling. “De Belgische bevolking verwelkomde mijn verloofde als de hunne”, beweert Filip.

Filip en Mathilde trouwden op 4 december 1999 in Brussel. “Het was een buitengewoon moment. We leefden op een roze wolk. Het was mooi weer en alles was schitterend”, vertelt koning Filip voor de camera’s van RTBF. Het interview werd op het koninklijk paleis in Brussel opgenomen. Achter hen staan op een tafeltje onder meer een trouwfoto en een portret van hun vier kinderen, onlangs genomen op de achttiende verjaardag van dochter Elisabeth.

Filip en Mathilde op hun huwelijk in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Foto: Photo News

Mathilde was nog maar een kleine drie maanden voordien, op 13 september 1999, officieel voorgesteld als zijn bruid. De presentatie gebeurde in de tuin van het kasteel van Laken. Onder grote mediabelangstelling stapte Mathilde door de deur van het kasteel, de trappen af, hand in hand met Filip. “Ik zal nooit het moment vergeten waarop de deuren opengingen. Mijn verloofde zei mij: Go! On y va! (We gaan ervoor, nvdr.) Ik werd geconfronteerd met een nieuw leven dat ik helemaal niet kende.”

13 september 1999. De deuren van het kasteel van Laken gaan open, Mathilde loopt de trappen af, haar leven is voorgoed veranderd. Foto: Photo News

Aan de officiële voorstelling op die maandag gingen dagenlange, hardnekkige geruchten vooraf. Filip herinnert zich die periode nog levendig. “We verstopten ons. We wilden ons nog niet meteen tonen. Er was een datum vastgelegd (voor de voorstelling van zijn toen nog onbekende verloofde, nvdr.). Ze zochten ons, maar wij waren er niet. We hadden ons met z’n tweeën teruggetrokken op een plek.”

Teruggetrokken in boekenwinkel

Mathilde vult aan met een anekdote: “De geruchten over mijn persoon begonnen vrijdag, drie dagen voordat ik officieel werd voorgesteld. Maar niemand had al een foto. Ik had het gevoel dat ik moest wegblijven van plaatsen waar ze me konden identificeren. U kent mijn liefde voor boeken? Ik trok me terug in een boekenwinkel. Terwijl ik daar op het radionieuws hoorde vertellen over een mogelijke verloving van prins Filip, was ik aan het lezen.”

Filip ervoer opwinding in België. “Er was enthousiasme, er waren hoge verwachtingen. De Belgische bevolking, ons land, heeft mijn verloofde warm verwelkomd. Dat heeft mij dichter bij de bevolking gebracht. Ik voelde verbondenheid, want ze hebben mijn verloofde zo’n beetje ontvangen als de hunne.”

13 november 1999. Minder dan een maand voor de trouw vindt het verlovingsfeest plaats in het kasteel van Laken. Foto: Photo News

RTBF zendt het interview vrijdag uit in een speciale documentaire over 20 jaar Filip en Mathilde. Die start om 20.20 uur op hun eerste net La Une.

