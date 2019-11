Valse politieagent die 'op zoek was naar verkrachter van dochter' betrapt door controleur van De Lijn

Gent - Een Gentenaar riskeert een boete van 1.600 euro nadat hij zich voordeed as een politieagent aan de Gentse Zuid-buurt. De man was op zoek naar de “verkrachter van zijn dochter”, maar werd betrapt door een controleur van De Lijn.

“Het enige dat je van mij kan krijgen is een lap op uw muil”, dat is wat een valse agent als reactie gaf op de vraag om zich te identificeren. Een controleur van De Lijn zag op 17 juli vorig jaar de man praten tegen een 17-jarige jongeman. De man, die als steward werkt, had een oortje ingestoken en verklaarde een politieagent te zijn. “Ik wou weten wie mijn dochter verkracht had. Ik wist dat hij van Afghaanse afkomst was, dus heb ik Afghaanse jongeren aangesproken. Maar ik heb nooit gezegd dat ik een politieagent was.”

Zijn advocaat vroeg een werkstraf. “Hij wou enkel informatie bekomen. Hij heeft inderdaad dat oortjes gebruikt, maar hij heeft niet gezegd dat hij politie was.” Waarop de rechter een duidelijk antwoord had, “Twee personen zeggen dat hij dat letterlijk gezegd.”

Uitspraak op 9 december.