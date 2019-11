Nu ook dagvaarding voor lijkverberging in tien jaar oude moordzaak

De vier beklaagden in een tien jaar oude moordzaak uit Temse worden door het parket nu ook gedagvaard wegens lijkverberging. Sohaib A., Sohin O., Carlo V.H. en Abdessalem B. staan terecht voor moord op de 41-jarige Turk Ihsan.

Die werd in juni 2009 dood teruggevonden in een natuurgebied in Temse. Hij had een strop rond de hals. De man bleek enkele dagen voordien gewurgd te zijn en later gedumpt. De politie tastte erg lang in het duister naar een spoor in de zaak.

Uiteindelijk kwam er een doorbraak nadat de vader van Carlo V.H. naar de politie stapte en vertelde over de moord. Hij gaf de agenten details over de moord en dumping van het lijk, maar trok al zijn verklaringen later weer in.

De openbaar aanklager gaf maandag, tijdens een zoveelste procesdag in deze zaak, toe dat ze in het dossier geen objectieve elementen vindt om te bewijzen dat de vier betrokkenen de moord gepleegd hebben. Hoewel eerder nog gesteld dat er met de verhoren van kroongetuige, maar ook zwakbegaafde, Carlo V.H. niets verkeerd was gebeurd, vertelde procureur Bernadette Baeyens nu aan de rechter dat zij wel haar twijfels heeft. Ze vroeg dan ook de verhoren naar de vuilbak te verwijzen. Ook bij onderzoek en verslagen van gerechtsdeskundigen plaatste ze bovendien grote. Wel wijst telefonie-onderzoek volgens haar uit dat de vier wel zeker bij de dumping van het dode lichaam betrokken waren. Daarom is nu ook een dagvaarding voor lijkverberging uitgeschreven. Alleen rijst daarrond de vraag of die feiten ondertussen niet al verjaard zijn.

Verdediging en burgerlijke partijen krijgen van de rechtbank de komende weken de tijd om te concluderen over de nieuwe gang van zaken. Het proces komt opnieuw voor op 10 februari.