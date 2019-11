Motorrijder wordt even afgeleid door groep dames… en dan slaat karma toe

Motorrijder raakt even afgeleid door groep dames… en meteen daarna slaat karma toe Video: Facebook

Karma sloeg meteen toe bij deze motorrijder uit Brisbane. Toen de man even afgeleid raakte door een groepje dames op de stoep, kon hij het niet laten om “oh yeah” naar hen te roepen. Hij had er vrijwel meteen spijt van: enkele meters verderop knalde hij tegen een voorligger en ging op gênante wijze tegen de vlakte. Voor de ogen van de diezelfde dames.

Ook iets gefilmd op de weg? Mail je dashcambeelden naar verkeer@nieuwsblad.be

De beelden dateren al van enkele jaren geleden, maar de motorrijder plaatse ze pas onlangs op sociale media. “Het is tijd dat iedereen hiermee kan lachen en eruit leert”, vertelde hij. “Het ongeval is compleet mijn fout. Zowel de automobilist als ikzelf waren verzekerd, alles werd vlot afgehandeld.” Het gros van de kijkers kon lachen met het ongeval, al vielen er ook kritische noten te bespeuren. “In een fractie van een seconde kunnen levens ontnomen worden in het verkeer”, klinkt het. “Je hebt veel geluk gehad.”

bekijk ook

Motorrijder doet bestuurster “hysterisch huilen” door haar lesje te leren, maar heeft daar goede reden voor

Motorrijder neemt wraak op roekeloze bestuurder met trap tegen zijspiegel, maar dat loopt niet helemaal volgens plan

Ongeduldige motorrijder wil inhalen in bocht, maar dat gaat goed fout