Man moet niet naar cel voor aanranding kleindochter (7)

Een 58-jarige man uit Beernem is in de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan aanranding op de eerbaarheid van zijn kleindochter. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf op van achttien maanden.

Tussen 1 januari en 1 augustus 2017 verbleef het toen zevenjarige slachtoffer bij haar grootvader C.V. Toen het op een zondagochtend bij hem in bed kroop om spelletjes te spelen op zijn gsm randde hij haar aan. Ook nadien deden zich nog gelijkaardige feiten voor. Volgens het openbaar ministerie begreep de man naar eigen zeggen niet dat dergelijke zaken niet getolereerd worden. “Hij liet uitschijnen dat het meisje zelf grensoverschrijdend gedragingen had gesteld. Het slachtoffer is voor het leven getekend en werd intussen in een instelling geplaatst”, aldus de procureur, die vroeg om C.V. probatievoorwaarden op te leggen.

“Mijn cliënt heeft wel degelijk spijt”, benadrukte de advocaat van C.V. “Hij kampt met een alcoholprobleem en woont nu in bij z’n broer.” Ook C.V. zelf nam tijdens het proces het woord. “Ik heb een stommiteit begaan en wou dat ik de tijd terug kon draaien”, zuchtte hij.