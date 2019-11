Man vrijuit voor aanranding in discotheek, wel straf voor slagen

Een jongeman uit Menen is in de Brugse strafrechtbank vrijgesproken voor een aanranding in de Torhoutse discotheek Place2Party. Hij werd wel schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en verwondingen.

Op 8 september vorig jaar hield T.V. (24) een vrouw staande in de toiletten van discotheek Place2Party in Torhout. “Hij nam haar vast bij haar middel en greep een van haar borsten vast”, stelde de procureur tijdens het proces. “Het slachtoffer kon zich losrukken en een getuige die daar een opmerking over maakte kreeg prompt een vuistslag in het gezicht. De man was hierdoor drie dagen werkonbekwaam.” Daags nadien kreeg het slachtoffer ook nog een bericht waarin de beklaagde hem zei dat hij zich niet had moeten moeien. “Als ik haar wil aanraken doe ik dat gewoon”, schreef hij. Het OM vroeg een strenge toepassing van de strafwet. T.V., die zich zonder advocaat kwam verantwoorden, vroeg de vrijspraak voor de aanranding. “Ik wou haar enkel wegduwen tijdens een discussie. En dat bericht sloeg op een ander meisje”, beweerde hij. Hierop besliste de rechter om het meisje opnieuw te laten verhoren. Maar het meisje kwam niet opdagen voor dit nieuwe verhoor. Omdat de rechter meent dat er onvoldoende bewijzen zijn voor aanranding sprak hij T.V. hiervoor vrij. Voor de overige feiten gaf hij de man vier maanden cel.