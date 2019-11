Club Brugge is aankomen in Istanboel, waar het dinsdagavond Galatasaray in de ogen kijkt. Opvallend: de geschorste Ruud Vormer reisde mee om zijn ploegmaats te steunen. Doelman Simon Mignolet kijkt alvast uit naar de match. “Ik heb al een paar keer in Turkije gespeeld. Die ambiance is echt om van te genieten, daar kijk je als voetballer naar uit.”