Thibaut Courtois neemt het op voor uitgefloten Gareth Bale: “Ik ken hem”

Als keeper van Real Madrid weet Thibaut Courtois wat het is om kritiek te krijgen en uitgefloten te worden door de eigen supporters. En dus nam hij het op de persconferentie naar aanleiding van het Europese duel tegen PSG op voor Gareth Bale, die afgelopen weekend genadeloos werd uitgefloten.

Het was een oorverdovend fluitconcert zaterdag in het Bernabeu toen de naam van Bale werd afgeroepen. Die ligt al langer niet goed bij de fans van Real Madrid, maar de rechtstreekse aanleiding was de vlag waarmee hij de kwalificatie voor het EK in 2020 met Wales vierde. “Wales. Golf. Madrid.” stond erop, een verwijzing naar de uitspraken daarover van gewezen Real-aanvaller Pedrag Mijatovic enkele dagen eerder.

From chanting “Rodrygo, Rodrygo, Rodrygo” to booing Bale in a matter of seconds..

pic.twitter.com/AICAtUdIP0 — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) November 24, 2019

Na de Spaanse pers, voor de zoveelste keer, had Bale het nu dus echt weer eens verkorven bij de supporters van Los Blancos. Maar maandag verdedigde Courtois zijn Welshe ploegmaat.

“Hij houdt van zijn land”, aldus onze nationale nummer één. “Dat is geen probleem. Ik ken Gareth en hij is 100 procent betrokken, elke dag. Hij is een prof en hij verzorgt zichzelf. We hebben gezien hoe hij speelde wanneer hij inviel zaterdag. Hij scoorde zelfs bijna. Als hij niet betrokken zou zijn, dan zou hij zo niet gespeeld hebben. Die vlag? We zijn hier om wedstrijden te winnen. Wat gebeurd is, is gebeurd. We willen gewoon alles zien geven op training. De supporters mogen hun mening hebben, maar daar moet ik geen commentaar op geven.”