Parket vraagt internering voor wurgpoging in Blankenberge

Het openbaar ministerie heeft aan de Brugse correctionele rechtbank gevraagd om een dertiger uit Blankenberge te interneren voor poging tot doodslag op zijn vriendin. T.G. greep het slachtoffer bij de keel, maar ontkent dat hij haar van het leven wilde beroven.

Op het appartement van het koppel in Blankenberge ontstond op woensdag 21 augustus een hoogoplopende ruzie. Tijdens dat conflict greep de man zijn partner bij de keel. Hij begon haar te wurgen, maar zou dan zelf zijn greep gelost hebben. De vrouw verweerde zich door met twee messen in zijn gezicht te steken. Ze liep bij de feiten geen ernstige verwondingen op. De beklaagde werd uiteindelijk met bebloed aangezicht aangetroffen in de supermarkt.

De gerechtspsychiater stelde bij G. een ernstig alcoholprobleem en een lichte verstandelijke beperking vast. Volgens de deskundige is de beklaagde daardoor ontoerekeningsvatbaar, dus vorderde het parket de internering. “Het is intriest dat het slachtoffer zich geen burgerlijke partij wil stellen. Het lijkt een vorm van een Stockholmsyndroom”, aldus procureur Mike Vanneste. Bij de verwijzing had de raadkamer de internering afgewezen.

De verdediging legde uit dat het koppel die dag hun dochter mocht bezoeken in een pleeggezin. Toen dat plots niet doorging, geraakten de gemoederen steeds meer verhit. “Hij lag waarschijnlijk twintig minuten op haar om haar te immobiliseren, maar had nooit haar dood op het oog”, zei advocaat Samuel Mens. De advocaat vroeg dus om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. Ook in de conclusie van de gerechtspsychiater kan de verdediging zich niet vinden. Mens drong aan op een straf gekoppeld aan voorwaarden.

De rechter doet op 16 december uitspraak.