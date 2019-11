Hoe groen is de energy consultant?

Wat doet een energy consultant? En hoe groen is die? Bij Engie zijn zowel hun energy consultants als account managers opgeleid om klanten te helpen bij het maken van een transitie naar duurzame energie.

Twee jaar geleden besloot Brusselaar Benoît Kelecom om z’n loopbaan binnen Engie een nieuwe wending te geven. Hij solliciteerde voor de functie van Energy Consultant. “Ik had zin in een nieuwe uitdaging, maar wilde ook m’n steentje bijdragen aan het creëren van een energiezuinige wereld. Want is het niet hoog tijd dat energiebesparing een prioriteit van ons allen wordt?”

Wat doet Benoît als Energy Consultant zoal in de praktijk? “Een cruciaal onderdeel van m’n job is het analyseren van het energiegebruik van gebouwen. Bij die analyse focus ik op de toestand van de schil van het gebouw, de performantie van de technische installatie, de expertise van het personeel dat de installatie beheert en, last but not least, op het gedrag van de gebruikers. Het is pas wanneer ik al die facetten in kaart heb gebracht, dat ik een energiebezuinigingsplan kan beginnen opstellen.” Benoît geeft aan dat de gebouwen die hij onder de loep neemt meestal kantoorgebouwen, ziekenhuizen of vestigingen van openbaar nut zijn.

Geen woorden maar daden

Volgens Benoît waarderen de klanten vooral dat hij als Energy Consultant met een objectieve blik naar hun energieprestaties kijkt. “Als wij vaststellen dat het onderhoud van installaties beter kan, zullen wij niet nalaten dat te zeggen. Wanneer we vinden dat een technische installatie aan vernieuwing toe is, stellen wij dat zonder meer. Ook al halen wij daar zelf niet meteen voordeel uit. Het is net die onafhankelijkheid die onze klanten als een troef ervaren.”

Benoît onderstreept dat energiebesparing vaak een kwestie van gedragsverandering is. “Het is de som van vele kleine inspanningen die maakt dat je resultaat behaalt. Als je een besparingsplan kan combineren met een energiezuinige mindset, wordt er veel mogelijk.” Hoe kijkt Benoît naar de toekomst van energie? “Wat wij vandaag doen, is nog maar het begin. Nieuwe energievormen op een consequente manier in onze samenleving integreren, dat is de toekomst. Aan de jongeren zeg ik: fijn dat jullie de uitdaging mee willen aangaan. Maar doe het niet in woorden, maar vooral in daden.”

