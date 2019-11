Groepsaankopen lonen ook op professioneel vlak

De energiemarkt is voortdurend in beweging en dat zorgt ook op werkvlak voor heel wat dynamiek. Dat ervaren ook Sofie Huyskens, Boris Callens en Magali De Wachter. Zij zijn aan de slag bij iChoosr in Antwerpen, dat zich gespecialiseerd heeft in groepsaankopen.

Nieuwe projecten opstarten, campagnes uitwerken, al die elementen implementeren in een vlot werkend digitaal systeem: het zijn allemaal uitdagingen die ze er vinden in de fel veranderende energiemarkt. Ontstaan in Antwerpen is iChoosr intussen actief in alle Vlaamse provincies, over heel Nederland, in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Japan. Samen met de provincies, gemeenten of andere stakeholders worden voortdurend nieuwe projecten opgezet. Zo deden groepsaankopen niet alleen voor de consument, maar ook op professioneel vlak een nieuwe wereld opengaan.

Online marketing

Sofie Huyskens (30) houdt zich bij iChoosr bezig met het online marketingverhaal. “Dat kan gaan van zorgen dat een website vindbaar is op Google of het verzorgen van de sociale media tot het uitwerken van de complete marketingcampagne van A tot Z”, licht ze toe. “We zijn intussen weliswaar de kinderschoenen van een start-up ontgroeid, maar toch waart hier nog altijd die geest rond. Als jong en nog steeds groeiend bedrijf is er veel ruimte om dingen uit te testen en zelf in te brengen. Je kan samen dingen bedenken en uitwerken, en dat maakt het net heel fijn. Niet alles wordt zomaar van bovenaf opgedragen”, getuigt de online marketingspecialist.

“Voor mijn job moet ik geregeld naar Amsterdam”, gaat ze voort. “Om daar met de collega’s te overleggen en hen te ondersteunen. Iedereen heeft zo’n beetje zijn specialisatie. Naast de projecten waar we per werkgebied aan bezig zijn, werken we ook aan overkoepelende projecten voor de hele organisatie. Het voorbije jaar hebben we bijvoorbeeld een chatbot uitgewerkt. Ook voor digital days, congressen en beurzen reis ik regelmatig naar Nederland. Dat zorgt voor afwisseling.”

“Wat ik er persoonlijk ook tof aan vind, is de uitdaging om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een win-win-winsituatie is. In eerste instantie voor de consument, maar ook voor de leverancier en voor ons als bedrijf. Dat is een van de culturele waarden binnen iChoosr. Je bent in die zin toch ook bezig met een stukje psychologie: ‘waarom stappen mensen niet over?’, ‘hoe kunnen we hen in beweging zetten?’, ... Het zijn stuk voor stuk boeiende denkoefeningen”, vertelt Sofie Huyskens.

