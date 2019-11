Sterrenchef kookt voor 3 euro: meterslange wachtrij

Gent - De Gentse sociale restaurants kregen maandagmiddag allemaal een topchef over de vloer. In restaurant Parnassus lokten de kookkunsten van Flemish Foodie Kobe Desramault meterslange wachtrijen tot ver in de straat.

Een velouté van geroosterde pompoen met croutons en room van gerookte paling. Hoevekip met dragonsaus, knolselder, witloof en gedroogd spek. Een bisque met kreeft, garnaal en mosseltjes. Waterzooi van pladijs.

Het is een greep uit de gastronomische driegangenmenu’s die maandagmiddag voor een spotprijsje werden geserveerd in de sociale restaurants in Gent. Enkele indrukwekkende topchefs namen daar de keuken over, in samenwerking met Gault&Millau. Met een beperkt budget en voedseloverschotten toverden ze een topmaaltijd op tafel. Prijskaartje? Niet meer dan 3 à 9 euro, afhankelijk van het inkomen van de klant.

In restaurant Parnassus in de Oude Houtlei stond Flemish Foodie Kobe Desramault in de keuken. Dat leverde een heuse stormloop op. Tot ver in de straat stonden mensen aan te schuiven. Mensen met een laag inkomen, maar evengoed studenten en tweeverdieners. “Dat is de bedoeling”, zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A). “Een goede sociale mix is belangrijk.”

Kreeft

Ook in de afdeling in Nieuw Gent was het druk. “Het geeft een enorme voldoening om hier in de keuken te staan”, zegt Danny Horseele, van het gelijknamige sterrenrestaurant aan de Ottergemsesteenweg. Hij bracht onder meer kreeft, garnaal en mosseltjes mee. “Ingrediënten die het publiek normaal gezien nooit eet”, aldus de chef wiens zaak één Michelinster kreeg.

Christiane (72) en haar vriendinnen, vaste klanten, smulden ervan. “Met ons bescheiden pensioentje komen we nooit in een sterrenrestaurants”, zegt ze. “Het is super dat we er nu toch van kunnen genieten.”

Tarieven

De topchefs moesten de sociale restaurants in de schijnwerpers zetten. “Dat is nodig. Sommige restaurants zouden nog meer volk kunnen trekken”, aldus Coddens. “Het Balenmagazijn in de Bloemekenswijk bijvoorbeeld, dat twee jaar geleden is geopend.”

Gent telt acht sociale restaurants en de meeste boeren goed. In 2017 trokken ze samen meer dan 128.000 eters. Vorig jaar waren dat er al bijna vierduizend meer. Sociale restaurants mikken in de eerste plaats op mensen met een laag inkomen. Zij krijgen een speciaal tarief: 3 of 5,5 euro, afhankelijk van hun financiële situatie. Andere klanten zijn ook welkom maar leggen 8,5 à 9 euro neer.

333.000 euro

De Stad pompt 333.000 euro per jaar in de sociale restaurants. Dat gaat naar de verminderde tarieven maar ook naar het loon van het personeel in de keuken. Gediplomeerde chef-koks leiden er Gentenaars op die geen werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Andere topchefs die kookten: Rabot Marcelo Ballardin van Oak in het Rabot. Davy Devlieghere van Bistro Julien in de Muide, Maxence Sys en Laurent Willems van L’Autre Vie in de Bloemekenswijk en Ignace Wattenberge in Ledeberg.