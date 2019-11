QUIZ. In 2002 speelde Club Brugge al eens op het veld van Galatasaray. Weet u nog met wie?

Club Brugge speelt dinsdag een belangrijke match op het veld van Galatasaray. De sterren staan alvast gunstig: de Turkse club won nog nooit van een Belgische tegenstander. Toen beide teams mekaar in 2002 in de Champions League troffen, speelden ze 0-0 gelijk in Istanboel en won Club Brugge de terugmatch met 3-1. Maar weet u nog welke spelers toen in Turkije speelden voor de Bruggelingen?