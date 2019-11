Gesprekken nieuw contract tussen PSG en Kylian Mbappé zijn gestart maar een akkoord is veraf

Hoe lang voetbalt Kylian Mbappé (20) nog voor Paris Saint Germain? De steraanvaller ligt nog vast tot de zomer van 2022 maar de Parijzenaren willen geïnteresseerde clubs afschrikken met een nieuw en uiteraard verbeterd voorstel. Mbappé lijkt echter niet meteen zinnens toe te happen.

In de Franse sportkrant L’Equipe wordt melding gemaakt van de opgestarte onderhandelingen. Hiermee geeft de club te kennen liever met Mbappé dan met Neymar te willen doorgaan. Logisch, de Franse wereldkampioen is minder vaak geblesseerd en dus belangrijker voor de club. Bij de fans is hij duidelijk de meest populaire speler, wat valt af te lezen uit de verkoop van de merchandising.

Maar volgens L’Equipe is Mbappé helemaal niet zinnens een nieuwe verbintenis te tekenen. Diverse bronnen uit de entourage van de aanvaller zijn er zelfs van overtuigd dat hij nooit zijn contract bij de meervoudige Franse kampioen zal verlengen.